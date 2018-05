Generatia millennials: Problemele cu banii fac ca mariajul si cumpararea unei locuinte sa se regaseasca din ce in ce mai putin pe lista de prioritati

Stiri pe aceeasi tema

- Millennials sunt mai independenti in ceea ce priveste deciziile de cumparare, dar isi depasesc bugetele lunare. Baby Boomers si reprezentantii Generatiei Z economisesc cel mai mult, in timp ce cei din Generatia X au cele mai mari venituri, dar si...

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a anuntat ca are oferte pentru Denis Alibec, dar nu a renuntat la serviciile atacantului fiindca e convins ca poate obtine mai mult la vara. "Nu se face calcul pe cazuri, ci pe sume. Tragi linie pentru ca faci 10 afaceri, nu iti spui ca in aia ai castigat,…

- O calugarița a murit și alta a ajuns la sapa de lemn in urma unui proces cu Katy Perry. Cele doua calugarițe catolice și celebra cantareața se judeca pentru dreptul de proprietate al unei foste manastiri din Los Angeles, scrie The Telegraph. Calugarița Catherine Rose Holzman a murit pe 9 martie, in…

- Emilia Rossi a facut o investiție bine planuita, cand avea numai 25 de ani, iar acum, la 32 de ani, detine deja patru proprietati evaluate la 1,5 milioane de dolari. Pe cei care vor sa intre in afaceri cu imobiliare, Rossi ii sfatuieste sa cerceteze bine piata și sa asculte sfaturile…

- Cel putin 3 persoane au murit si alte 21 au fost ranite, dupa ce un bloc de locuinte cu trei etaje s a prabusit in Poznan, vestul Poloniei, probabil ca urmare a unei explozii de gaz, au anuntat pompierii, informeaza duminica AFP citat de Agerpres.ro. Am scos de sub daramaturi trei corpuri neinsufletite.…

- Dupa ce a lasat primariile cu un mare gol in bugete prin reducerea impozitului pe venit, Guvernul pregateste o Ordonanta de Urgenta prin care sa le acorde acestora imprumuturi din banii de privatizare, care urmeaza a fi folosite pentru constructia de drumuri, locuinte, crese.

- Google lanseaza un program prin care incearca sa faca mai usoara alegerea smartphone-urilor pentru uz in mediul de afaceri. Android Enterprise Recommnded este cea mai noua incercare a celor de la Google de a prinde radacini cu Android in domeniul business, domeniu in care Microsoft si Google au avut…

- Camera de Conturi Vrancea a constatat 282 abateri la misiunile de audit derulate anul trecut la 23 de unitați administrativ teritoriale din Vrancea. Doua treimi dintre abaterile constatate au vizat „calitatea gestiunii economico financiare” și „modul de stabilire, evidențiere și urmarire…