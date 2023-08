Stiri pe aceeasi tema

- Conform unui proeminent jurnalist rus generalul Serghei Surovikin, care a condus pentru o vreme eforturile de razboi ale Rusiei in Ucraina, a fost demis din funcția de șef al forțelor aerospațiale ale țarii

- Razboi in Ucraina, ziua 511. Administratia SUA intentioneaza sa anunte asistenta militara suplimentara pentru Ucraina, in valoare de 1,3 miliarde de dolari, afirma oficiali de la Washington citati de agentia Reuters.

- OPEC si marii producatori, inclusiv Rusia, cunoscuti impreuna ca OPEC+, au redus oferta incepand din noiembrie, pentru a sustine preturile. Moscova s-a angajat luna aceasta sa reduca exporturile cu 500.000 bpz in august, in timp ce Arabia Saudita si-a prelungit reducerile de 1 milion bpz. Intrucat Rusia…

- Generalul-maior Ivan Popov, care a comandat Armata a 58-a Combinata, a fost demis dupa ce a s-a plans conducerii militare despre situația ingrozitoare de pe frontul din Ucraina, unde a spus ca soldații ruși au fost injunghiați in spate de eșecurile conducerii militare, relateaza Reuters.„A fost o situație…

- EPURAREA LUI PUTIN ȘI IMPLICAREA FSB IN PUCIUL MERCENARILOR WAGNER CONDUSȘI DE PRIGOJINJurnaliștii ruși din exil susțin ca Serviciul federal de securitate rus ar fi autorul revoltei declanșate la sfarșitul saptamanii trecute de Evgheni Prigojin, liderul mercenarilor Wagner. Rebeliunea lui Prigojin…

- Un activist anti-razboi din Rusia a murit intr-un centru de detenție din Rostov pe Don, oraș situat in sudul țarii, in condițiile in care afirmase ca este maltratat, a anunțat avocatul sau, potrivit Reuters.Irina Gak, avocata in varsta de 40 de ani a activistului Anatoli Berezikov, a spus intr-o inregistrare…

- Seful companiei ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, care se cearta de luni de zile cu conducerea armatei regulate ruse, a escaladat vineri disputa acuzand fortele Moscovei ca au incercat sa-i arunce in aer oamenii, relateaza Reuters. Trupele Grupului Wagner al lui Prigojin s-au retras in mare…

- Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, a declarat marti ca cel mai mare atac cu drone efectuat vreodata de Ucraina asupra Moscovei a fost o incercare de a speria si a provoca Rusia, iar apararea aeriana din jurul capitalei va fi intarita, relateaza TASS si Reuters. Prin atacul cu drone ucrainene asupra…