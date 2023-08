Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, presedinte al Partidului National Liberal (PNL), a declarat, duminica, la Mausoleul de la Marasesti, ca Romania moderna nu poate exista in afara civilizatiei occidentale si ca vor fi respinse tentativele interne sau externe de a indeparta tara noastra de aliatii…

- Presedintele Senatului, șeful PNL Nicolae Ciuca, a subliniat cu ocazia Centenarului Mausoleului Eroilor de la Marasesti ca, in contextul razboiului din Ucraina, „Romania este de partea buna a istoriei”, dar ca este nevoie de stabilitate și o „economie care sa faca un salt de dezvoltare rapid”.

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre cum ” putem sprijini, in continuare, Ucraina și Republica Moldova”. „Am avut astazi (joi –…

- Presedintele Senatului, Nicolae Ciuca, a avut, joi, o intrevedere cu ambasadoarea Statelor Unite ale Americii in Romania, Kathleen Kavalec, in cadrul careia cei doi oficiali au discutat, printre altele, despre cum ” putem sprijini, in continuare, Ucraina și Republica Moldova”. „Am avut astazi (joi –…

- Președintele Senatului, Nicolae Ciuca, a vorbit in Parlament despre progresele pe care le-a facut Romania in timpul cat a fost el premier, despre investiții, creștere economica, obiective despre care a spus ca vor fi susținute in continuare. El a facut apel catre partide, susținand ca "a trecut vremea…

- Rocada guvernamentala se amana din cauza grevei generale a profesorilor. Nicolae Ciuca nu va demisiona inca din funcția de premier. Rocada guvernamentala se amana pana la soluționarea grevei generale a profesorilor , aflate in cea de a cincea zi, a anunțat vineri Nicolae Ciuca, care astazi urma sa iși…

- Armata ar putea fi din nou obligatorie in Romania. Ce a anunțat premierul Nicolae Ciuca astazi, in cadrul unei conferințe, dar și ce a spus despre Rusia, in conextul razboiului sangeros cu Ucraina.

- Razboiul Rusiei in Ucraina a trezit ingrijorari reale la Bucuresti, prim-ministrul Nicolae Ciuca a declarat astazi, la conferinta Black Sea and Balkans Forum, ca s-a dus era armatelor mici, tehnologizate si trebuie sa se revina la armate de masa. Romania, care avea o armata de peste 300.000 de militari…