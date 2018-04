Stiri pe aceeasi tema

- Un atac aerian al Irakului in Siria, care a fost intreprins joi, a dus la moartea a 36 de membri ai gruparii Stat Islamic, a transmis un purtator de cuvant al armatei irakiene pentru Reuters.Citește și: Departamentul de Stat al SUA, raport DEVASTATOR pentru Romania: liderii PSD sunt pe LISTA…

- Theresa May, prim-ministrul Marii Britanii a transmis primul mesaj dupa atacul impotriva Siriei, coordonat alaturi de SUA și Franța, din noaptea de vineri spre sambata. „Nu putem sa permitem ca folosirea armelor chimice sa devina un lucru normal in Siria”, precizeaza premierul britanic.

- Forțele guvernamentale siriene sunt in alerta, dupa ce președintele Donald Trump a avertizat ca americanii sunt pregatiți sa atace Siria cu rachete. Armata rusa urmarește situația din regiune și susține ca a observat forțe navale indreptandu-se spre Golf.

- Anul trecut, rușii amenințau navele NATO din Marea Neagra cu avioane SU-24 , care se apropiau amenințator la joasa inalțime. Iata insa ca și romanii pot! Avioane de lupta MIG 21 Lancer protejeaza navele alianței nord-atlantice aflate in cursul unor exerciții in apropierea litoralului romanesc. Adica,…

- Turcia si Statele Unite ale Americii au decis "sa stabileasca mecanisme" pentru a normaliza relatiile dintre ele, a spus vineri ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, dupa saptamani de retorica antiamericana din partea Ankarei, relateaza Reuters. Totodata, Turcia a propus Statelor Unite ca trupele…

- Prezența militara a Rusiei in Siria complica desfașurarea operațiunilor americane in aceasta țara impotriva organizației teroriste „Statul islamic”, se arata in raportul Inspectoratului general al Pentagonului. In special, in raport se subliniaza „manevrele periculoase ale avioanelor rusești in apropierea…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria “se joaca cu focul”, precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP, citat de Agerpres. “Nu dorim o escaladare, dar suntem…

- Trupele americane care lupta in Siria ar putea fi ținta atacurilor militarilor turci daca vor purta uniformele miliției kurde. Ankara a lansat acest avertisment, in contextul in care Statele Unite lupta alaturi de rebelii kurzi impotriva gruparilor teroriste.