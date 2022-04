Stiri pe aceeasi tema

- Orarul magazinelor Kaufland zilele de Paște. Programul complet din 23, 24 și 25 aprilie. In acest an, de Paște, magazinele Kaufland din intreaga țara funcționeaza dupa un program special. Astfel, romanii care inca nu și-au finalizat cumparaturile, trebuie sa știe ca in acest weekend, magazinele Kaufland…

- Sunt destui utilizatori de internet care sunt familiarizați cu termenii referitori la internet și la rețele de internet și care au auzit, probabil, ca ai auzit despre VPN. Cu toate acestea, mulți dintre aceștia nu folosesc acest tip de serviciu pentru ca nu vad adevarata valoare a acestui instrument.…

- Așa cum comunicam anterior, fiecare acțiune de sprijinire a persoanelor sosite din Ucraina conteaza și pe aceasta cale, dorim sa mulțumim tuturor celor care s-au implicat pana la acest moment fie prin donații, fie prin oferirea unui spațiu pentru cazarea refugiaților, fie prin acțiuni de voluntariat…

- „Trenul Infinitului" poate reprezenta viitorul transportului feroviar - iar asta pentru ca este electric, va functiona pe baterii si nu are nevoie de reincarcare activa. „Trenul infinit are capacitatea de a fi cea mai eficienta locomotiva electrica pe baterii din lume", a declarat Elizabeth Gaines,…

Zelenski a acuzat armata rusa ca a vizat in mod deliberat evacuarea civililor dupa ce discutiile cu Moscova au stabilit coridoare pentru evadarea acestora, relateaza Agence France-Presse.

Minerii ruși Bitcoin (BTC) funcționeaza ca de obicei, in ciuda invaziei guvernamentale in Ucraina in aceasta saptamana, conform cointelegraph.com.

- Probabil una dintre cele mai lungi crize in care se afla Romania e criza deșeurilor. Țara noastra e mereu ingropata in gunoaie. Se pare ca toate campaniile de „creștere a conștientizarii”, de ecologizare cu voluntari, de convingere a oamenilor sa recicleze nu funcționeaza. Șocant, nu? Nu chiar. Reciclarea…

- Crescatorii de porci din Marea Britanie risca sa intre in faliment dupa ce un exod al muncitorilor est europeni a creat un deficit de macelari, astfel ca 170.000 de porci asteapta la ferme sa fie sacrificati, transmite Reuters.