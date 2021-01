Gelu Diaconu, fost sef ANAF in perioada 2013-2016, anunta ca Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) a clasat plangerea sa impotriva procurorului DNA Doru Tulus si a unui specialist din DNA. Diaconu a fost fortat sa paraseasca functia de la ANAF dupa ce a fost pus sub acuzare de DNA in 2016. Dupa doi ani, DNA a clasat dosarul. Fostul sef ANAF anunta si ca se va adresa mai departe justitiei, chiar si CEDO daca este nevoie.

"Patru asociații respectabile ale magistraților reacționeaza intr-un comunicat fața de refuzul DNA de a-și asuma abuzurile din anii anteriori.…