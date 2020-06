Compania Gefco, lider in solutii multimodale pentru lanturile de aprovizionare, a organizat transporturi urgente de echipamente de protectie pentru un furnizor regional al clinicilor stomatologice si un grup de distributie international cu operatiuni in Romania. Astfel, prin serviciul Time Critical, au fost transportate de la Shanghai la Frankfurt, cu avionul, iar apoi pana in Romania, cu camionul, 1,25 milioane de masti si 5.100 de ochelari de protectie, in total 6 tone de marfa, impartite in trei loturi. Aproximativ 1 milion de masti vor fi disponibile spre vanzare, in timp ce restul de 250.000…