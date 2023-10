Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul targoviștenilor nu are motive de nemulțumire. Chiar daca echipa sa nu a reușit sa caștige partida amicala cu FC Argeș, Vasile Miriuța a gasit și parți bune la capatul celor 90 de minute ”A fost un meci bun de antrenament. Am avut ocazii bune, baieții s-au mișcat bine. Sunt mulțumit de ambele…

- Proiectul “Cumpara Romanește” reprezinta o inițiativa a premierului Romaniei, Marcel Ciolacu, dedicata promovarii economiei locale și a produselor autohtone din Romania. Acesta urmarește sa creeze o mișcare de conștientizare și un sentiment de mandrie naționala in ceea ce privește bogația și calitatea…

- Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Dambovița au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier in localitatea Ulmi. In urma deplasarii la fața locului și din primele cercetari efectuate, polițiștii au constatat ca s-a produs o coliziune intre o ambulanța și un autoturism condus de…

- SERIA 4, etapa 7. Rezultate tehnice vineri, 6 octombrie 2023, ora 15:00Aro Muscelul Campulung Muscel – FC Pucioasa 0-0CS Paulesti – Flacara Moreni 0-4Iulian Dragan (49, 76), Claudiu Niculaescu (83), Ionuț Zaharia (89) sambata, 7 octombrie 2023, ora 15:00CSO Plopeni – Tricolorul Breaza 3-0Bogdan Minea…

- PNL propune un proiect de lege care sa instituie masuri adaptate noilor realitați, pentru a crea un mediu online mai sigur pentru minori, cu prevederi clare pentru copii, parinți și furnizori de servicii online. Potrivit inițiatoarei proiectului, senatoarea Nicoleta Pauliuc, obiectivul principal este…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 6 Poliție Rurala Moreni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Moreni, fața de un barbat de 27 de ani, din comuna Manești, a fost dispusa masura controlului judiciar pentru 60 de zile. Cel in cauza este…

- La data de 16 august a.c., polițiștii din cadrul Poliției Orașului Titu s-au sesizat din oficiu sub aspectul savarșirii infracțiunilor de incaierare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Din cercetarile efectuate, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, a reieșit…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Racari, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Racari, fața de un barbat de 43 de ani, din comuna Braniștea, a fost dispusa masura reținerii pentru 24 de ore. Acesta este cercetat intr-un dosar penal…