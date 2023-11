Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ finalizare proiect BIROTICA SRL: Sprijinirea investițiilor destinate producției de energie din surse regenerabile Data: 31.10.2023 Anunț finalizare proiect “Sprijinirea investițiilor destinate producției de energie din surse regenerabile pentru consum propriu la nivelul BIROTICA SRL.” BIROTICA…

- Energia solara caștiga tot mai mult teren in fața surselor convenționale de energie și este ușor de ințeles de ce - este o sursa nelimitata, gratuita, o opțiune economica pentru toate categoriile de consumatori de energie electrica.Iar cand in intregul proces intervin profesioniștii, specialiști ...

- N. Dumitrescu Dintre cele aproximativ 2 milioane de gospodarii care beneficiaza, din luna septembrie a.c., de a doua tranșa pentru plata facturilor la energie prevazuta pentru anul acesta, peste 66.000 sunt din Prahova. Informația am primit-o de la reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor…

- VIDEO: La Alba Iulia s-a deschis targul de soluții pentru energie verde și eficiența energetica „Alba Green Energy” Targul de soluții pentru energie verde și eficiența energetica „Alba Green Energy” și-a deschis porțile sambata dimineața, la Poarta a III-a a Cetații Alba Carolina din Alba Iulia. Cea…

- Termoficare Constanta a anunta ca, din cauza unor avarii aparute pe reteaua de transport amplasate pe strada Suceava si strada Adamclisi nu se poate asigura deocamdata energie termica pentru prepararea apei calde de consum catre mai multe puncte termice.Termoficare Constanta a anunta ca, din cauza unor…

- Dupa ce, timp de doi ani, autoritațile au fost in cautarea celor mai bune metode de a plafona facturile la electricitate și gaze, acum a inceput vantatoarea de soluții despre cum sa revenim la piața libera fara ca oamenii și economia sa simta vreun șoc. Aceasta in contextul in care masurile de plafonare…

- Complexul Energetic Oltenia(CEO) a inceput pregatirile pentru perioada de iarna. An de an se fac pregatiri inca de la inceputul toamnei pentru funcționarea in bune condiții a grupurlor energetice. Pe langa serviciile de mentenanța și de reparații, este nevoie de stocuri consistente de carbune. Acestea…

- Beneficiarul S.C. M-TOTAL-M S.R.L. a semnat in luna februarie 2023 Contractul de finanțare nr. 1954 din 27.02.2023, cu MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.Proiectul „SISTEM ...