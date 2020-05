GCS: 522 de dosare penale pentru zădărnicirea combaterii bolilor Un numar de 522 de dosare penale au fost intocmite, pana in prezent, prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza luni Grupul de Comunicare Strategica. Politistii si jandarmii au depistat, in ultimele 24 de ore, 5.374 de persoane care nu au respectat masura privind restrictionarea circulatiei. Acestor persoane le-au fost aplicate sanctiuni contraventionale, in valoare de 9.592.770 de lei. GCS reaminteste cetatenilor sa ia in considerare doar informatiile verificate… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 497 de dosare penale au fost intocmite, prin structurile abilitate ale Ministerului Afacerilor Interne, pana in prezent, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod Penal, informeaza miercuri Grupul de Comunicare…

- Un numar de 491 de dosare penale au fost intocmite, prin structurile abilitate ale MAI, pana in prezent, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica. Politistii…

- De la intrarea in vigoare a Ordonanței Militare nr. 2 și pana in prezent, au fost plasate in carantina instituționalizata 2.217 de persoane care nu au respectat perioada de autoizolare. De asemenea, 168 de persoane aflate in carantina au parasit locația in care au fost plasate, pentru acestea fiind…

- Un numar de 452 de dosare penale au fost intocmite, prin structurile abilitate ale MAI, pana in prezent, sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, marti, Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Politistii…

- Un numar de 366 de dosare penale au fost intocmite prin structurile abilitate ale MAI pana in prezent sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, sambata, Grupul de Comunicare Strategica. …

- Un numar de 350 de dosare penale au fost intocmite prin structurile abilitate ale MAI pana in prezent sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, vineri, Grupul de Comunicare Strategica. Politistii au…

- Un numar de 335 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza, miercuri, Grupul de Comunicare Strategica. …

- Un numar de 326 de dosare penale au fost intocmite pana in prezent prin structurile abilitate ale MAI sub aspectul savarsirii infractiunii de zadarnicirea combaterii bolilor, fapta prevazuta si pedepsita de art. 352 alin. 1 Cod penal, informeaza Grupul de Comunicare Strategica (GCS). Politistii…