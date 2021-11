Stiri pe aceeasi tema

- Viceprim-ministrul Republicii Moldova Andrei Spînu a declarat marți ca a gasit o soluție pentru achitarea datoriilor catre gigantul rus al gazelor Gazprom, care a amenințat cu o zi înainte ca va taia livrarile de gaze în termen de 48 de ore, relateaza AFP. „Guvernul își…

- Solutia propusa de Guvern pentru achitarea datoriei curente de catre Moldovagaz fata de Gazprom consta in incheierea unui contract de cesionare catre Energocom a unei parti din datoria Termoelectrica fata de Moldovagaz. Este vorba despre suma de circa 1,4 miliarde de lei, necesara pentru platile curente…

- Compania rusa Gazprom a anuntat luni ca va sista in 48 de ore gazele naturale catre Republica Moldova daca guvernul de la Chisinau nu achita sumele pe care s-a angajat sa le plateasca pana pe 22 noiembrie in contul unor livrari de gaze deja efectuate, relateaza Reuters si mass-media de peste Prut. Compania…

- Republica Moldova a primit oferta de gaze din Kazahstan, dar ea a fost retrasa la presiunea Moscovei, scrie Știri.md citandu-l pe bloggerul Dumitru Ciorici."O echipa de negociatori din Kazahstan a incercat sa abordeze reprezentanți din Guvernul Republicii Moldova cu scopul de a vinde gaz in…

- Societatea rusa Gazprom a transmis ca va sista livrarea gazelor in Republica Moldova, daca guvernul de la Chisinau nu plateste integral datoria acumulata pentru volumele de gaze contractate in septembrie si octombrie, plus penalitațile, a relatat Agerpres . Negocierile dintre cele doua parti sunt in…

- Republica Moldova a decis miercuri sa declare stare de alerta in sectorul energetic, pentru a evita o eventuala criza in acest domeniu. Ministrul Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale, Andrei Spinu, a declarat ca va face tot ce ii sta in putința pentru a proteja cetațenii. Comisia pentru Situatii…