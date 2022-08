”Sanctiunile (impuse de) Canada, Uniunea Europeana si (Marea) Britanie si incorerenta in actuala situatie cu privire la obligatiile contractuale (ale producatorului turbinei) Siemens fac livrarea imposibila”, afirma Gazprom in acest comunicat, citat de agentia rusa de presa Interfax. Gazprom a facut acest anunt dupa ce cancelarul german Olaf Scholz a vizitat instalatia Siemens Energy din Mulheim An Der Ruhr, pentru a inspecta turbina. ”Turbina functioneaza”, le-a spus Scholz jurnalistilor, subliniind ca Rusia nu are niciun motiv sa blocheze turbina, dupa ce a fost supusa unor lucrari de mentenenata…