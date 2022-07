Stiri pe aceeasi tema

- Germania se confrunta cu o accelerare brusca a crizei gazelor. O scadere de 60% a livrarilor rusești de la inceputul lunii iunie amenința sa arunce cea mai mare economie europeana intr-un șoc economic sever. Insa raspunsul confuz al Berlinului la ultima mișcare a Moscovei, ezitarile sale in materie…

- Kievul s-a aratat miercuri putin convins de explicatii ale fostului cancelar Angela Merkel, care si-a aparat politica de apropiere fata de Rusia, in pofida invaziei si razboiului ruse in Ucraina, relateaza AFP. Angela Merkel, care s-a retras din politica dupa ce a condus timp de 16 ani prima economie…

- Partidul Comunist din Rusia din regiunea Primorski Krai, in Extremul Orient rus, a exclus doi alesi regionali dupa ce au cerut oprirea razboiului din Ucraina, informeaza miercuri DPA. Apelul celor doi parlamentari din aceasta regiune in jurul orasului Vladivostok a starnit un mare interes la nivel international,…

- Gazprom, compania energetica din Rusia, suspenda, incepand de marti, livrari catre furnizorul GasTerra, detinut in parte de catre statul olandez, in urma refuzului acestuia de a plati in ruble, anunta firma olandeza, relateaza AFP. „Gazprom a anuntat ca intrerupe aprovizionarea incepand de la 31 mai”,…

- ”Gazprom a anuntat ca intrerupe aprovizionarea incepand de la 31 mai”, a anuntat intr-un comunicat, luni, GasTerra, subliniind ca a ”anticipat acest lucru si a cumparat dn alta parte”. Dupa lansarea invaziei Ucrainei de catre Rusia, la 24 februarie, si impunerea unor sanctiuni occidentale Moscovei,…

- Finlanda se teme ca Rusia i-ar putea opri alimentarea cu gaze, in contextul refuzului de a plati in ruble si al crizei generate de intentia aderarii la Alianta Nord-Atlantica, informeaza cotidianul Le Figaro.Compania energetica finlandeza Gasum a anuntat marti ca nu va accepta cererea grupului Gazprom…

- „Saptamana aceasta planuiesc negocieri cu domnul Putin”, le-a spus Erdogan jurnaliștilor, relateaza RIA Novosti.Oficialul turc si-a exprimat speranta ca la Ankara sau la Istanbul vor fi luate masuri concrete pentru a rezolva conflictul din Ucrain.Reamintim ca președintele turc Recep Erdogan a avut o…

- Gigantul rus Gazprom a anunțat joi o creștere considerabila a profitului net in 2021, in urma redresarii economice post-pandemie și a creșterii cererii de hidrocarburi. Grupul energetic controlat de statul rus și-a vazut profitul net ajungand la 2.159 de miliarde de ruble in 2021 (28,4 miliarde de euro…