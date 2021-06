Gazoductul Nord Stream 2 este aproape de finalizare, a anunțat Rusia Conducta de gaze Nord Stream 2 este aproape gata, în conditiile în care au mai ramas de construit doar 100 de kilometri, a declarat joi vicepremierul rus, Alexander Novak, informeaza Reuters și Deutsche Welle, potrivit News.ro.



Gazoductul Nord Stream 2 este un proiect care va crea o noua legatura energetica directa între Rusia si Germania, via Marea Baltica.



&"Speram ca lucrarile de constructie la Nord Stream 2 vor fi finalizate pâna la sfârsitul acestui an&", a declarat Alexander Novak într-o conferinta de presa.



