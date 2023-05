Gazoductul Iași – Ungheni – Chișinău va putea transporta gaze naturale în ambele sensuri Gazoductul Iași – Ungheni – Chișinau va putea transporta gaze naturale in ambele sensuri. Lucrarile care urmeaza a fi efectuate in acest sens sunt stipulate intr-un Memorandum interguvernamental moldo-roman, aprobat de Guvernul Romaniei miercuri. Totodata, urmeaza a fi analizata posibilitatea creșterii capacitații de transport și extinderea gazoductului pe Centura Chișinaului. Lucrarile ar urma sa fie finalizate pana la sfarșitul anului 2031, transmite MOLDPRES . In domeniul energiei electrice, Memorandumul prevede interconectarea sistemelor electroenergetice ale Romaniei și Republicii Moldova… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

