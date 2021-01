Stiri pe aceeasi tema

- Conform realitateasportiva.net , Gaziatep a inceput ca din tun meciul, iar in minutul 4 a reușit sa treaca in avantaj. Mijlocașul roman al turcilor, Alexandru Maxim, a deschis scorul, dupa un contraatac spectaculos al elevilor lui Marius Șumudica. Pauza meciului a prins insa cele doua echipe la egalitate,…

- Echipa pregatita de Marius Șumudica a caștigat meciul disputat cu Ankaragucu, marți, in etapa a 17-a din Super Lig, scor 2-0.Scorul a fost deschis de Alexandru Maxim, in minutul 70, iar tabela a fost inchisa de Sahin, in minutul 90+6.Gaziantep a ajuns la 15 meciuri fara infrangere in campionat. Astfel,…

- Marius Șumudica se afla într-una dintre cele mai bune perioade ale carierei de antrenor, tehnicianul român reușind o noua victorie cu Gaziantep (lider provizoriu în Turcia). La finalul meciului cu Ankaragucu (câștigat cu 2-0 și în care Alexandru Maxim a avut un…

- ​Presedintele clubului Gaziantep FK, Mehmet Buyukeksi, a declarat, într-un comunicat postat pe site-ul oficial al gruparii, ca arbitrii iau deciziile atunci când este vorba de Marius Sumudica având prejudecati si s-a plâns de penaltiul acordat adversarilor pe finalul meciului…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, s-a impus pe teren propriu, 3-1 cu Alanyaspor, locul 2 in Turcia, și a incheiat un an 2020 fantastic. Victoria cu Alanyaspor, in ultimul meci din acest an, a incheiat un an fantastic pentru Gaziantep. Sub comanda lui Șumudica, turcii au inregistrat a patra victorie…

- Gaziantep, echipa lui Marius Șumudica, disputa acum partida cu Kașimpasa, in deplasare, in etapa a 14-a din Turcia. liveSCORE Kașimpasa – Gaziantep 0-2 A marcat: Alex Maxim 9- pen./ 25 Gaziantep este intr-o forma de invidiat și vine dupa victoriile cu Istanbul Bașakșehir și Fenerebahce. Echipa lui Șumudica…