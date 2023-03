Stiri pe aceeasi tema

Italia a semnat un acord cu Libia privind gazele naturale in valoare de 8 miliarde de dolari, in timpul unei vizite a premierului italian Georgia Meloni pentru discuții privind energia și migrația, scrie news.am.

Comisia Europeana a cerut Croatiei, Romaniei si Ungariei sa prezinte rapoarte referitoare la obiectivele lor nationale pentru 2020 privind energia din surse regenerabile, respectiv eficienta energetica, se arata intr-un comunicat al Executivului comunitar.

Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut marti dimineata cu pana la 11%, transmite Bloomberg. In total, de la inceputul anului si pana in prezent pretul gazelor naturale in Europa a scazut cu 20%, conform Agerpres.

Federația Europeana a Comercianților de Energie (EFET) și-a exprimat ingrijorarea cu privire la o posibila discriminare a utilizatorilor de gaze in urma unui acord pe 13 ani intre Bulgaria și Turcia privind accesul la rețeaua de gaze din Turcia, scrie icis.com.

In timp ce Europa se straduiește sa iși reduca dependența de gazul rusesc, cautand sa obțina gaze din Orientul Mijlociu, China a luat-o inaintea Europei și a incheiat la sfarșitul lunii noiembrie anul trecut cele mai mari acorduri de gaz natural lichefiat (GNL) incheiate vreodata cu Qatar, in valoare

Ministrul interimar al energiei din Bulgaria se afla vineri la Istanbul pentru discuții care spera sa duca la un acord in aceasta luna privind accesul pe termen lung la terminalele de gaz natural lichefiat (GNL) din Turcia și tranzitul gazului pana la granița sa, noteaza Reuters.

Belarus și Rusia au convenit asupra unui preț fix pentru gazele naturale pe o perioada de trei ani, a declarat premierul belarus Roman Golovchenko, anunța interfax.com.

Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS) are, de luna acesta, un nou director executiv - Corina Vasile, care preia mandatul de la Gabriela Mechea, informeaza asociatia printr-un comunicat.