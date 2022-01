Partidul Verde European ar putea aduce Comisia Europeana in fata justitiei pentru propunerea sa de a considera sustenabile unele centrale nucleare si o parte dintre centralele electrice care utilizeaza gazele naturale drept combustibil, transmite marti dpa.

''In calitate de Verzi Europeni, luam in calcul o actiune legala la Curtea Europeana de Justitie (CJUE) impotriva planurilor Comisiei Europene de a clasifica investitiile in termocentralele pe gaz si centralele nucleare drept sustenabile si neagresive cu mediul'', a declarat Thomas Waitz, co-presedinte al Verzilor europeni, pentru…