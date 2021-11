Gazele din Marea Neagră, o oportunitate imensă pentru România Romania se afla acum in fața unei oportunitați istorice unice, care pentru a putea fi valorificata are nevoie de fermitate decizionala și curaj strategic. Vorbim despre gazele de care dispunem in Marea Neagra, dar care momentan sunt blocate de o lege injusta și neasumata de autoritați, ținand astfel la distanța de economia țarii zeci de miliarde de euro. Investițiile in producția de gaze naturale pot avea un impact puternic in dezvoltarea economica sustenabila pe termen lung a Romaniei, prin zeci de mii de locuri de munca susținute, prin creșterea veniturilor incasate la bugetul de stat, prin… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

