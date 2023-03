Stiri pe aceeasi tema

- Cotatiile de referinta la gazele naturale pe piata din Europa au scazut joi dimineata sub 50 euro pentru un Megawatt-ora, pentru prima data in ultimele 17 luni, in urma diminuarii temerilor privind criza energetica in regiune, transmite Bloomberg. Preturile au scazut cu peste 80% fata de varful din…

- Rubla rusa a atins joi un minim al ultimelor 10 luni, de aproape de 75 de unitați pentru un dolar, fiind afectata de intrarile mai mici de venituri in valuta din exporturile de petrol și gaze și de ingrijorarile legate de o posibila noua runda de sancțiuni ale UE impotriva Moscovei, transmite Reuters.

- Prețurile gazelor naturale in Europa au inregistrat prima creștere saptaminala de la inceputul lunii decembrie. Prețul la hub-ul TTF din Olanda vineri, 20 ianuarie, a crescut cu 10% pina la 67 de euro pentru un megawatt ora (aproximativ 760 de dolari pentru o mie de metri cubi). Despre acest lucru a…

- Pretul aurului a atins in timpul tranzactiilor de marti un nivel maxim al ultimelor sase luni, de aproape 1.850 de dolari uncia, inainte de a se retrage catre 1.838 dolari uncia, iar analistii cred ca evolutia sa ascendenta va continua in 2023, relateaza CNBC. Contractele futures pentru aur din SUA…

- Prețurile en-gros ale gazelor naturale din Europa au scazut luni la cel mai redus nivel de la inceputul razboiului din Ucraina, ieftinirile continuand in condițiile in care iarna relativ calda a conservat stocurile, transmite AFP. Contractul „TTF” de pe piața olandeza, de referința pe piața europeana,…

- Preturile de referinta la gaze naturale in Europa au scazut miercuri cu 9%, sub 100 euro pentru un Megawatt-ora, si se indreapta spre a patra zi de declin, deoarece importurile aproape record de gaze naturale lichefiate (GNL) si stocurile mai mari decat in mod obisnuit au atenuat

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Decizia UE de a plafona prețurile la gazele naturale amenința aprovizionarea regiunii și ar putea intensifica criza energetica, potrivit Goldman Sachs. Europa ar putea deveni vulnerabila din cauza aprovizionarii insuficiente Statele europene au ajuns saptamana aceasta la…