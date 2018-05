Gaza: Mii de palestinieni, aşteptaţi marţi să protesteze din nou la frontiera cu Israelul Mii de palestinieni urmeaza sa se adune din nou, marti, la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, la o zi dupa ce armata israeliana a ucis cel putin 58 de demonstranti palestinieni si a ranit alti aproape 2.800, transmite dpa.



Palestinienii marcheaza marti 'Catastrofa' ('Nakba', in limba araba), asa cum considera ei ca a reprezentat-o crearea statului Israel in urma cu 70 de ani. Este de asteptat ca marti sa aiba loc proteste ale palestinienilor si in Cisiordania.



Zeci de palestinieni au fost ucisi in ultimele sase saptamani in demonstratiile din acest… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un bebelus palestinian a murit dupa ce a inhalat gaz lacrimogen in timpul ciocnirilor dintre manifestantii palestinieni si soldatii israelieni in Gaza, la frontiera cu Israelul, a anuntat marti Ministerul Sanatatii palestinian, relateaza AFP. Bebelusul a fost identificat ca fiind o fetita…

- Ciocniri au izbucnit luni intre palestinieni si militari israelieni, in Fasia Gaza, de-a lungul frontierei cu Israelul, soldate cu cel putin 28 de raniti, potrivit autoritatile din enclava palestiniana, cu cateva ore inainte de inauguarea Ambasadei Statelor Unite la Ierusalim, relateaza AFP conform…

- Mii de palestinieni s-au adunat luni dimineata in diferite puncte din apropierea frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, iar grupuri mici dintre ei au incercat sa se apropie periculos de bariera de securitate pazita de armata israeliana.Pe de alta parte, serviciul de securitate intern israelian…

- Militanti palestinieni au doborat doua drone militare israeliene, in cursul unei noi serii de proteste desfasurate vineri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, informeaza site-ul israelian Ynetnews.com.

- Doi palestinieni au murit din cauza ranilor provocate de focurile de arma israeliene, a anuntat luni Ministerul Sanatatii din Fasia Gaza, numarul palestinienilor ucisi de la inceputul miscarii de protest la granita cu Israelul ajungand la 40, relateaza AFP. Numarul total al palestinienilor ucisi…

- Armata israeliana a anuntat miercuri ca a bombardat o serie de obiective ale miscarii palestiniene Hamas, ca raspuns la actiunile acesteia de plasare a unor dispozitive explozive de-a lungul frontierei dintre Fasia Gaza si Israel, transmit dpa si Xinhua. Aceasta este a doua astfel de actiune…

- Ciocniri au izbucnit vineri intre manifestanti palestinieni si militari israelieni in apropierea barierei care desparte Fasia Gaza si Israelul, unde violente s-au soldat saptamana trecuta cu 19 morti, relateaza AFP.

- Omar Samour, un fermier palestinian in varsta de 27 de ani, a fost ucis in orasul Khan Younis, au anuntat autoritatile locale. Localnicii sustin ca acesta culegea patrunjel pentru a-l vinde, in momentul in care un proiectil de tanc a aterizat pe camp. Hamas, gruparea militanta care domina…