- Atit timp cit pot contribui la atenuarea efectelor crizei, imi voi da toata silința. Este raspunsul prim-ministrului Natalia Gavrilița la intrebarea daca și-ar putea da demisia, dupa ce in spațiul public au aparut informații ca șefia Executivului ar urma sa fie preluata de consilierul prezidențial,…

- Urmeaza noi remanieri in Guvern, ce ar putea fi anunțate la sfirșitul lunii septembrie, o spune prim-ministra Natalia Gavrilița. Declarațiile au fost facute in cadrul ediției din 8 septembrie a emisiunii „Cutia Neagra” de la TV8. „Avem mai multe domenii unde sunt mai multe nemulțumiri sau unde lucrurile…

- Intr-un mesaj publicat la scurt timp dupa demisia ministrului Mediului, șefa executivului, Natalia Gavrilița, a anunțat ca i-a acceptat demisia și i-a mulțumit, totodata, pentru munca și efortul depus. Premierul a remarcat ca in perioada mandatului Iulianei Cantaragiu au fost inregistrate multe reușite…

- Prim-ministra, Natalia Gavrilița, respinge informațiile precum ca in scurt timp nou șef de Guvern va fi Dorin Recean. „Moldova e plina de zvonuri”, a spus aceasta la Cutia Neagra de la TV8.

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a comentat, acum cateva clipe, demisia ministrei Mediului , Iuliana Cantaragiu. „I-am mulțumit pentru munca și dedicația ei in acest an, in care a fost transformat modul in care e gestionat domeniul mediului in Republica Moldova”, a precizat șefa Cabinetului de miniștri,…

- Iuliana Cantaragiu și-a prezentat demisia din funcția de ministru al Mediului. Intr-o postare pe pagina sa de facebook, Cantaragiu a menționat ca ii este recunoscatoare echipei și celor care au susținut-o in toata aceasta perioada.

- Prim-ministra Natalia Gavrilița a discutat cu premierul Republicii Portugheze, Antonio Costa. Oficialii au vorbit despre situația din Republica Moldova, in contextul ultimelor evoluții din Ucraina și eforturile autoritaților de consolidare a rezilienței din perspectiva provocarilor actuale, transmite…