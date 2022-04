Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului, Maia Sandu, in anul 2021, a ridicat un salariu de 226877.64 lei și o indemnizație de 4761.00 lei. Potrivit declarației de avere, aceasta deține un apartament cumparat in 2003 cu 440114 lei, cu o suprafața de 74.5 mp., și o mașina Toyota Rav4 din 2007 dobandita in 2012 cu 170 mii lei.

- Omul de afaceri Veaceslav Platon „o susține pe Gavrilița” in disputa cu primarul capitalei, Ion Ceban, pe subiectul Centrului de la Moldexpo. „Intr-adevar, cum și-a permis sa-și faca PR pe seama refugiaților ucraineni și nenorocirea acestora. Ori, acest drept sfant aparține, pe buna dreptate, exclusiv…

- „Alexandr Stoianoglo va ramane in țara ca sa traga la raspundere pentru uzurparea puterii juridice și instrumentarea dosarului politic”, afirma fostul premier, Ion Chicu. Reacția sa vine dupa ce Alexandr Stoianoglo a fost eliberat din arest la domiciliu, iar șefa statului, Maia Sandu, a declarat ca…

- Expertul economic Mihail Poisic a comentat recentele declarații ale Maiei Sandu potrivit carora Republica Moldova condamna decizia Rusiei de a recunoaște RPL și RPD ca fiind independente. El a declarat pentru Noi.md ca nu este de acord cu criticile Republicii Moldova in adresa Rusiei și a sfatuit guvernarea…

- Autoritatea Naționala de Integritate a refuzat inițierea controlului in privința judecatorului Alexei Paniș, care a anulat decretul Președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, prin care a fost revocat decretul de numire a șefului Curții de Apel Chișinau.

- Aceasta nu este o gluma. Dodge a anunțat ca este in cautarea unei persoane care sa ocupe noua poziție creata in companie, cea de Chief Donut Maker. Pe romanește, asta se traduce prin „șef de gogoși", insa cei care aplica pentru aceasta poziție mai neobișnuita nu vor gati gogoși la propriu, ci vor trebui…

- Ultimele deplasari din acest an a președintei Maia Sandu au costat 39,5 mii lei. Mai exact, este vorba despre vizita la Paris la inceputul lunii noiembrie, la București, la mijlocul lunii noiembrie și Bruxelles in luna decembrie.

- Situatia din sistemul energetic al Republicii Moldova ramane in continuare una critica si de vina este in special cresterea continua a preturilor la gaze, dar și presiunea din partea enclavei secesioniste. Asta rezulta din prima sedinta din acest an a Consiliului Suprem de Securitate (CSS), convocata…