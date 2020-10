GATA. Vine frigul. Temperaturile scad cu 10 grade. Cum va fi vremea în Capitală Vremea se strica incepand de vineri in cea mai mare parte a tarii, iar temperaturile scad si cu 10 grade fata de valorile din zilele anterioare. In sud-estul tarii, maximele nu vor depasi 17 grde Celsius. La munte vor fi precipitatii mixte, iar celelalte regiuni vor fi lovite de ploi. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), vineri, 30 octombrie, vremea se va raci, astfel ca, in cea mai mare parte a tarii, valorile termice se vor apropia de cele normale pentru sfarsitul lunii octombrie. Cerul va avea innorari si va ploua pe arii extinse in majoritatea zonelor. In jumatatea de est… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. In sudul, estul teritoriului și parțial in centru, mai ales in a doua parte a nopții se va forma nebulozitate de nivel jos sau ceața, asociata cu totul izolat cu burnita, iar in restul zonelor cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari…

- PROGNOZA METEO MARTI Valorile termice diurne se vor situa in jurul celor normale pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a țarii, insa dimineața și noaptea va fi mai rece decat in mod caracteristic acestei date. Cerul va fi variabil spre senin, dar in zonele joase, la inceputul și spre…

- LUNI In regiunile vestice si sud-vestice innorarile se vor accentua treptat și aria ploilor se va extinde, incepand din orele dupa-amiezii, iar trecator pot fi insoțite de descarcari electrice. Ploile vor avea și caracter de aversa, iar cantitatile de apa vor depași local 20...25 l/mp și izolat 30...40…

- Cerul va fi mai mult noros și va ploua in cea mai mare parte a țarii. In sudul Banatului, Oltenia, local in Muntenia, sudul Moldovei și al Transilvaniei, vor fi ploi ce vor avea și caracter torențial, intensificari ale vantului, iar in intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitațile de apa…

- PROGNOZA METEO SAMBATA. Vremea va continua sa se incalzeasca, astfel incat valorile termice se vor situa cu mult peste mediile climatologice specifice datei in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil și doar spre sfarșitul intervalului, in extremitatea de vest și nord-vest a teritoriului,…

- La noapte, in tara, in Crișana, Maramureș, Transilvania și jumatatea de nord a Moldovei vor fi innorari temporar accentuate și local averse, insoțite izolat de descarcari electrice. In restul teritoriului cerul va fi variabil, mai mult senin in Oltenia și in Muntenia. Vantul va sufla slab și moderat,…

- PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea va fi predominant frumoasa și calda pentru prima decada a lunii septembrie. Cerul va fi variabil in regiunile nordice și la munte și mai mult senin in restul țarii. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari in prima parte a intervalului pe litoral,…

- Prima luna de toamna aduce vreme calda si precipitatii consistente in jumatatea de vest a tarii. Conform prognozei meteorologilor, valabila in perioada 31 august-28 septembrie, valorile de temperatura vor fi mult mai ridicate decat cele specifice sezonului rece. Luni, 31 august, in ultima zi de vara,…