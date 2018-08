Stiri pe aceeasi tema

- A adus ea schimbari, fie dorite si planificate, fie subite si socante? Universul ne indeamna sa spunem "multumesc" inclusiv in aceste cazuri, intrucat o provocare este o binecuvantare deghizata. Insa nu tot ce a adus sezonul eclipselor si a celor 7 astre retrograde din timpul verii a bucurat…

- Previziuni Urania pentru perioada 25 – 31 august 2018. Luna Plina in Pești. Berbec Intre 25 și 26 august dimineața, surprize neplacute de la prieteni. Unele cunoștințe pot vorbi, pot acționa intr-un fel care le va displace Berbecilor ori aceia vor trece prin clipe stranii de viața care se pot reflecta…

- Saptamana incepe in forta cu mutarea lui Marte retrograd inapoi in Capricorn luni 13 august 2018. Marte – planeta energiei, actiunii, pasiunii – este retrograd inca din 26 iunie in Varsator – si iata ca ajunge din nou in Capricorn unde a mai fost in acest an cand era in miscare directa. Marte…

- Nu e nimic gresit in a gresi, suntem oameni, deci supusi erorii; gresit este sa nu vrei sa refaci ce ai gresit, sa nu vrei sa ierti greseala altuia sau sa te temi sa o iei pe alta carare, in caz ca cea anterioara nu mai corespunde cu ce iti doresti tu acum.Dar acum avem ocazia sa vedem…

- Luna se imbarca direct in Berbec astazi si ceva exploziv se poate intampla ! Este un start puternic al lunii august, deci ia-ti capa de super-erou si pregateste-te pentru o luna senzationala in care cel putin 8 aspecte astrale importante iti vor redefini viata si prioritatile. Luna in Berbec…

- Astazi începe eclipsa totala de Luna, cel mai important fenomen astronomic din acest an si cea mai lunga eclipsa totala din secolul XXI, cu durata totalitații de 1 ora și 42 de minute. Fenomenul care a început în seara zilei de astazi, începând cu ora 20:14, se…

- In numerologie, vibrația numarului 26 este data de cifra 8 (2+6=8).8 aduce noroc, dar aduce și rasturnari neașteptate de situații.8 o CIFRA a PUTERII (de orice fel) dar și a RESPONSABILITAȚII. 8 ne cere sa apreciem și sa fim recunoscatori pentru ceea ce avem și sa nu ne pierdem speranța…