Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, joi, ca litigiile ce rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat din Romania trebuie soluționate in țara și nu in instanțele internaționale. Ministrul a inaintat in acest sens un memorandum in Guvern și a propus trei soluții.

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, joi, ca a depus un memorandum in Guvern pentru ca litigiile ce rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat cu membrii Consiliilor de administratie, de supraveghere sau Directoratelor sa fie solutionate in instantele din tara si nu…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat, joi, ca a depus un memorandum in Guvern pentru ca litigiile ce rezulta din contractele de mandat incheiate de companiile de stat cu membrii Consiliilor de administratie, de supraveghere sau Directoratelor sa fie solutionate in instantele din tara si nu…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat miercuri ca lui Catalin Chereches nu i se va aplica pedeapsa prevazuta in „Legea fugarilor”, deoarece acesta a fost prins de politistii din Germania inainte de adoptarea acestui act normativ, informeaza AGERPRES . „Prinderea fugarului Catalin Chereches reprezinta…

- „Prinderea fugarului Catalin Chereches reprezinta un semnal clar ca nu avem sau nu mai exista acest refugiu pentru cei care incearca sa scape de raspundere. Coroborat cu legea care astazi a fost adoptata ('Legea fugarilor', n.r.), consider ca este un semnal foarte bun pentru sistemul judiciar din Romania.…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat, luni, ca legea prin care persoanelor care se sustrag de la executarea condamnarilor li se adauga o noua pedeapsa cuprinsa intre 6 luni si 3 ani i se va aplica si primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches. „Astazi (luni – n.r.) a fost dezbatut…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri, la Targu Mures, ca va initia un dialog cu autoritatile locale, judetene si cu autoritatile centrale, astfel incat penitenciarele aflate in zona critica a oraselor, in special cele situate in zonele centrale, sa fie mutate in afara acestor localitati.…

- "Am facut in aceste luni multi pasi absolut necesari in ceea ce priveste stabilirea conditiilor in care vor fi acordate aceste tichete pentru victimele infractiunilor si cred ca ne putem apropia de momentul in care primele victime ale infractiunilor vor beneficia de aceste vouchere. Am emis ordinul…