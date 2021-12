Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de handbal feminin a Romaniei s-a calificat, duminica, la Castello, in faza grupelor principale ale CM din Spania, dupa ce a obtinut a doua victorie din grupa C preliminara, scor 38-17 (14-9), cu Kazakstan. In al doilea meci al etapei grupei se intalnesc Iran si Norvegia.

- În minutul 19 al partidei cu Iran, la scorul de 12-2 pentru România, Oana Bors a scapat pe contraatac si a marcat primul gol la nationala. Jucatoarea în vârsta de 18 ani a avut o aterizare nefericita si s-a accidentat grav la genunchiul drept, parasind terenul pe targa si plângând…

- Imagini incredibile chiar la primul meci al nationalei de handbal feminin a Romaniei la Mondialul din Spania! Tricolorele au debutat cu victorie in grupa C a Campionatului Mondial din Spania, scor 39-11 (20-3), cu reprezentativa Iranului. Al doilea meci al zilei in grupa este intre Norvegia si Kazakhstan.…

- România este singura naționala care a participat la toate edițiile Campionatului Mondial de handbal feminin, iar debutul în competiția gazduita de Spania se va face împotriva naționalei din Iran. Duelul va fi LiveText pe HotNews.ro începând de la ora 19:00. A 25-a…

- Campionatul Mondial de handbal feminin din Spania continua astazi, in scena urmand sa intre cateva dintre naționalele tari: Danemarca, Ungaria sau Germania. Romania debuteaza la Mondial vineri, 3 decembrie, de la ora 19:00. „Tricolorele” infrunta naționala Iranului, de la ora 19:00, liveTEXT pe GSP.ro…

- Campionatul Mondial pornește azi la drum, naționala Romaniei urmand sa joace vineri primul meci, impotriva Iranului (ora 19:00). Daca e decembrie, e handbal feminin. Azi, in Spania, debuteaza Campionatul Mondial, pentru prima oara cu 32 de echipe la start. Printre ele se afla și Romania, care va alinia…

- ​Antrenorul naționalei de handbal feminin a României, Adrian Vasile, a declarat marți, înaintea meciurilor din preliminariile CE 2022, cu echipele Insulelor Feroe și Austria, din 6 și 10 octombrie, ca tricolorele sunt favorite, iar cele doua confruntari sunt ultimele teste oficiale înaintea…