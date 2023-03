Stiri pe aceeasi tema

- O firma ieseana va proiecta lucrarile de modernizare a sase strazi de pe raza orasului. In acest sens, Primaria a semnat un contract cu Simpa Consult SRL, firma care a mai avut colaborari similare cu municipalitatea. Valoarea contractului depaseste suma de 600.000 lei. Potrivit administratiei locale,…

- Primaria a lansat ieri portalul pentru servicii digitale care faciliteaza o interactiune mai mare intre autoritate si cetatean. Cel putin acest lucru promite municipalitatea intr-un ghid de utilizare a plaformei (eportal.primaria-iasi.ro). Fiecare cetatean poate sa-si creeze un cont pe portal si poate…

- Proiectul construirii unei parcari supraterane in Musatini, zona Alexandru cel Bun, va determina costuri de peste 10 milioane euro. Comparabil, sunt costuri care ajung la un pret dublu fata de costul cu care Primaria vrea sa construiasca viitorul pasaj subteran de pe Anastasie Panu, din fata Palatului…

- Primaria va include in nomenclatorul arterelor de circulatie o noua denumire pentru calea de acces din zona Plajei Nicolina. In prezent, acest drum, care face legatura dintre strada Pantelimon si facilitatile zonei de agrement, nu are o denumire oficiala. Astfel, Directia Evidenta Patrimoniu Public…

- Bugetul municipiului Iasi va fi aprobat astazi in sedinta extraordinara. Cu un nivel al cheltuielilor de circa 2,2 miliarde lei, bugetul de dezvoltare ajunge la circa un miliard lei, iar cea mai mare pondere o au proiectele europene. Alaltaieri, consilierii locali au dezbatut peste 170 de amendamente…

- Ofiterii anticoruptie au confirmat ieri dezvaluirile din „Ziarul de Iasi": procurorii verifica modul in care Primaria a achizitionat servicii de organizare a Revelionului. Ancheta a fost deschisa de DNA, care a apelat la ofiteri DGA sa preia de la municipalitate toate documentele aferente achizitiei.…

- Prima licitatie lansata de Primarie anul acesta presupune un contract in valoare de aproape 30 milioane lei. Este vorba despre incheierea unui acord cadru pe o perioada de 4 ani care vizeaza servicii de dezinsectie, larvicidare si tratamente impotriva capuselor si tantarilor. Potrivit caietului de sarcini,…

- In total, bugetul local este estimat la 1,7 miliarde lei. Bugetul general care include si creditele si insitutiile subordonate ar ajunge la 2,2 miliarde Bugetul general al municipiului Iasi pe anul 2023 este estimat la 2,2 miliarde lei, similar cu cel din acest an. Primaria a publicat proiectul de buget,…