GastroArt: Maruntaie cu sos acru (Reteta interbelica) Maruntaie de pasare se fierb in apa cu sare si o lingura otet.Cu 10 minute inainte de a servi, se face un sos din untura, faina, 3 galbenuse, putin otet, sare, un pic de zahar, se ingroase la foc mic, se adauga putina zeama de carne.Maruntaiele asezate pe farfurie fierbinte se acopera cu acest sos.Dintr un caiet vechi cu retete, din perioada interbelica datare aproximativa , din zona de sud a Ardealului. Ii multumim lui Chef Johnny Susala pentru acest caiet. Am pastrat ortografia originala.Credi ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol si foto: ziuaconstanta.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Se desfac in felii 2 3 portocale, se presara cu zahar si se lasa acoperite frac12; ora. Se bat intr o farfurie 2 oua, 1 lingura untdelemn si faina cat cuprinde ca sa fie un aluat foarte moale. Se moaie feliile de portocala in aluat, se prajesc in unt, se scurg, se presara cu zahar si se servesc calde.Dintr…

- Un creer mare se fierbe in apa sarata, se raceste, se taie patratele. Se bat 3 oua cu 1 lingura faina, sare, piper, 200 gr. cascaval ras si se adauga bucatelele de creer. Se amesteca usor ca sa nu se sfarame si se toarna cu lingura cantitati mici in untura incinsa formand chiftelute lunguiete. Se servesc…

- Se face o mamaliguta pripita cu lapte in loc de apa, se adauga o bucata de unt si smantana, se amesteca bine, se rastoarna pe o farfurie de faianta, se fac cu lingura uda 4 gauri, se sparge in fiecare gaura cate un ou, se presara peste tot cu parmezan ras si se da la cuptor pana se inchiaga albusele…

- Cantitatile: frac12; kgr. branza de vaca, 2 3 oua, sare, zahar dupa plac, 3 linguri faina, 50 gr. unt, 125 gr. smantana.Se framanta toate laolalta, se fierbe un papanas de proba spre a incerca daca nu se desface si nu mai are nevoie de faina. Atunci se fierb toate, se scurg, se trec prin unt. Se servesc…

- Se taie puiul in bucatele, se prajesc, in untul ramas in tigaie se adauga ceapa taiata si faina, se face un sos care se toarna peste pui, se adauga conopida taiata bucatele, sare si apa, marar si patrunjel verde tocat marunt, se fierbe infundat.Inainte de a servi, se drege cu smantana.Dintr un caiet…

- Se pun felii de cozonac sau piscoturi intr o compotiera adanca, cu boabe de dulceata intre fiecare strat; se toarna peste ele esenta de cafea neindulcita, amestecata cu rom si liqueur, se lasa sa se imbibe bine.Se garniseste cu frisca batuta, sos de dulceata rosie, se mai stropeste cu rom si se garniseste…

- Se bat 12 albusuri spuma cu un pahar de zahar pisat. Se adauga un pahar de faina si un pahar de nuci amestecate cu stafide. Se toarna compozitia intr o forma dreptunghiulara unsa cu unt si presarata cu faina. Se coace la foc potrivit. Cand e gata, se rastoarna si dupa ce s a racit se taie felii subtiri.…

- Se face un rantas alb din frac12; lingura de unt cu frac12; lingura de faina. Se stinge cu o ceasca de zeama de carne sau de zarzavat sau chiar apa. Se adauga o lingura sau doua de otet, sare si cativa catei de usturoi bine sfaramati in piulita. Se lasa sa fiarba 10 minute la foc mic.Se serveste la…