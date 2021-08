Stiri pe aceeasi tema

- PROFM e OPEN RADIO și incurajeaza ascultatorii sa iși aleaga muzica pe care vor sa o asculte pe radio. Gașca PROFM știe ca mai dureaza ceva timp pana cand vom avea alegeri in Romania, așa ca s-a gandit sa-și antreneze fanii și sa ii provoace la cele mai cool alegeri: cele din playlist.

- Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a postat o fotografie pe o rețea de socializare menționand ca se afla pe Varful Moldoveanu, cel mai inalt varf din Romania. Intr-o postare pe o rețea de socializare ex-liderul PL, Mihai Ghimpu, a comentat poza postata de Maia Sandu, menționand ca…

- Ambasadorul roman in SUA, Andrei Muraru relateaza, intr-o postare pe Facebook, ca mandatul sau la Washington a inceput sub cele mai bune auspicii si ca la mai putin de 24 de ore de la sosire, a fost primit la Departamentul de Stat, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare. El afirma…

- Președintele Klaus Iohannis a semnat miercuri decretele pentru eliberarea din funcția de consilier prezidențial a lui Andrei Muraru și pentru acreditarea acestuia ca ambasador al Romaniei in Statele Unite ale Americii, anunța Administrația Prezidențiala printr-un comunicat de presa Andrei Muraru are…

- "Nu toti parlamentarii coalitiei majoritare sunt la ordinele lui Orban si Barna. Nu toti sunt atat de cinici incat sa priveasca in ochii celor care i-au votat si sa-i anunte ca le-au taiat toate veniturile. Motiunea de cenzura va avea o sustinere publica importanta. Sondajele ne arata ca romanii au…

- Silviu Predoiu, fostul adjunct al Serviciului de Informații Externe, a anunțat lansarea asociației Romania, Implica-te. El ii invita pe cei care vor o schimbare sa se implice in viața cetații. „In ultima vreme, in cateva ocazii, am menționat intenția de a lansa un proiect, o inițiativa ce…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – judetul Mehedinti au depistat unsprezece cetateni straini, adulți și copii, care au incercat sa intre ilegal in Romania din Serbia, cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Azi noapte, in jurul orei 01.50, in…

- Unsprezece cetateni straini au incercat sa intre ilegal, sambata, in Romania din Serbia, pe Dunare, cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile, anunta IPTF Timisoara. Conform unui comunicat de presa transmis sambata, in jurul orei 01,50, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Drobeta…