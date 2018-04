Stiri pe aceeasi tema

- A vrut sa-si renoveze garsoniera, dar a facut o descoperire macabra! Un barbat din Gorj a gasit mai multe oseminte, posibil de copil, zidite sub cada. Speriat, omul a chemat politia. In baie, anchetatorii au descoperit si fragmente de imbracaminte.

