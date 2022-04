Garmin anunţă o nouă brăţară de fitness: vivosmart 5 are ecran OLED şi autonomie de 7 zile Garmin nu anunta doar ceasuri de fitness pentru temerari si joggeri, ci si bratari de fitness ceva mai accesibile. Pe 21 aprilie a dezvaluit o bratara de fitness numita vivosmart 5, care vine cu un design rotunjit si un ecran OLED cu 66% mai mare decat al predecesorului. Ecranul masoara 0.41 inch pe 0.73 inch si aduce o rezolutie de 88 x 154 pixeli. Ca alte produse din segment, acest purtabil vine cu functii de sanatate si fitness, precum un senzor de puls, monitorizare somn, pedometru. Are si monitorizare in detaliu a activitatii fizice, dar si senzor pentru saturatia de oxigen, acesta fiind… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

