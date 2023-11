Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat transmis presei, miercuri, actiunea de verificare a vizat modul in care este respectata legislatia in domeniul transportului feroviar, comisarii pentru protectia consumatorilor din Harghita constatand abateri la fiecare dintre cele patru statii CFR controlate.Sursa citata precizeaza…

- Cofetaria Silvian din municipiul Constanta a fost inchisa temporar de comisarii Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) pana la remedierea deficientelor. Echipele de control au gasit mai multe probleme, printre care mizerie, prajituri care nu aveau data limita de consum, aparatura…

- In urma unor sesizari ale consumatorilor, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Arad a desfașurat o serie de acțiuni de control la Shock Kebab și... The post Shock Kebab și Kebab House, amendate și inchise temporar de Protecția Consumatorilor appeared first on Special Arad…

- Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor a continuat verificarile desfașurate la unitațile de alimentație publica din Timișoara. La doua restaurante cunoscute au fost descoperite numeroase probleme, fiind decisa oprirea temporara a activitații. Problemele au fost gasite la SC Opt condimente…

- Control operativ al inspectorilor de la Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Timiș la restaurantul Taverna Racilor din Iulius Town Timișoara. Restaurantul a fost inchis temporar din cauza neregulilor gasite. A incasat și o amenda de 15.000 de lei.

- Inspectorii din cadrul Comisariatului Regional pentru Protecția Consumatorilor a efectuat astazi un control operativ in zona Complexului Studențesc din Timișoara, fiind verificate 10 restaurante: SC ENTERTEIMENT FUN CLUB SRL (Restaurant Dinar), SC IZARAD KDO SRL (Fast food),SC SCARLATESCU CRISTIAN J.R.…

- Conform Agerpres, 36 de copii din Constanta au suferit o toxiinfectie alimentara intr o tabara la o vila din Lacu Rosu, judetul Harghita. La fata locului, Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor CJPC Harghita a efectuat verificari si au descoperit produse in stare deplorabila. Vila din…

- Campingul din localitatea Ozunca Bai a fost amendat si inchis temporar de catre Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CPC) Covasna, in urma unui control in care au fost descoperite mai multe nereguli, informeaza conducerea institutiei. Printre altele, comisarii au constatat ca unitatea…