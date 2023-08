Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a amenintat, luni, ca Rusia va avea riposte militare dure dupa atacurile "teroriste" comise de grupuri ucrainene in Moscova si Crimeea, Moscova denuntand sprijinul oferit de Occident Kievului, noteaza Mediafax."Noi consideram aceste evenimente va fiind metode teroriste…

- Iranul l-a convocat pentru clarificari pe ambasadorul rus la Teheran, dupa ce Ministerul de Externe de la Moscova a emis un comunicat comun cu Consiliul de Cooperare al Golfului in privința susținerii Emiratelor Arabe Unite intr-o disputa asupra trei insule pe care republica islamica le considera ale…

- UPDATE 18:28 - Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko a marturisit marti ca i-a cerut omologului sau rus Vladimir Putin sa nu-l asasineze pe seful gruparii paramilitare Wagner, Evgheni Prigojin, in timpul rebeliunii pornite de acesta si la care in final a renuntat in urma unei intelegeri mediate de…

- Ministerul rus de Externe a avertizat sambata, 24 iunie, țarile occidentale impotriva oricarei tentative de a „profita” de situația interna din Rusia, asigurand ca revolta gruparii Wagner nu va impiedica atingerea „obiectivelor operatiunii militare speciale” in Ucraina, transmite agenția rusa de presa…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a facut sambata, 10 iunie, apel la alte țari și la organizațiile internaționale sa ajute la salvarea victimelor din zonele țarii aflate sub ocupația forțelor ruse, referindu-se la persoanele sinistrate in urma inundațiilor produse dupa prabușirea barajului-cheie…

- Moscova este in continuare nemulțumita de modul in care este implementat acordul de la Marea Neagra privind cerealele, a declarat sambata, 10 iunie, ministrul adjunct de externe Serghei Verșinin, dupa ce s-a intalnit cu o zi inainte cu inalți oficiali comerciali ai ONU, relateaza agenția oficiala de…

- Guvernul de la Berlin a decis sa inchida patru din cele cinci consulate ale Rusiei din Germania, ca represalii dupa restrictiile impuse de Moscova reprezentarii diplomatice germane pe teritoriul rus si care au determinat Germania sa-si inchida la randul ei trei consulate din Rusia, relateaza miercuri…