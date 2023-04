Garderoba de primăvară actualizată In fiecare an, tendințele se schimba, iar daca vrei sa ramai in pas cu moda trebuie sa iți revizuiești garderoba. Este timpul pentru curațenia de primavara in dressing! Așa ca pune hainele subțiri in prim-plan și fa o selecție riguroasa a pieselor pe care le pastrezi. Insa, inainte de a face acest lucru, intra pe […] Articolul Garderoba de primavara actualizata a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii vin cu noi vești proaste, nu scapam de vremea rea nici in urmatoarele zile. Un ciclon mediteranean va afecta Romania, aducand ploi și vant puternic in mai multe regiuni ale țarii. Ciclon mediteranean peste Romania Vremea capricioasa va continua sa faca ravagii in Romania și in urmatoarele…

- Meteorologii estimeaza ca, pana la jumatatea lunii mai, temperaturile vor avea valori apropiate de cele normale pentru aceasta perioada, iar precipitatiile se vor situa in jurul celor normale, cu unele exceptii.

- Nici astazi nu scapam de precipitații. Cerul se va menține acoperit de nori, șansele de precipitații sunt foarte ridicate și preconizate pentru mai toata ziua, iar termometrele nu vor arata mai mult de 15 °C. Vantul va sufla slab spre moderat atat noaptea, cat și ziua. Pe parcursul nopții, șansele de…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prezentat, vineri, prognoza de vreme pe patru saptamani, pana in 24 aprilie. Se racește considerabil de saptamana viitoare. Marți și miercuri vom avea minime negative in zona Turzii, se anunța multe zile cu ploaie, iar soarele va fi „scump” la vedere.…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat azi estimarile meteorologice pentru intervalul 13 martie – 10 aprilie 2023. Veștile de la meteorologi vin sa ne incalzeasca: temperaturile vor fi, per ansamblu, mai ridicate decat media acestei perioade, iar ploile par ca vor sa ne ocoleasca.…

- Primavara incepe in doar o zi, astfel ca toata lumea se așteapta ca luna martie sa vina cu temperaturi crescute și vreme calda in Romania. Insa, prognoza meteo actualizata arata ca acest lucru se lasa așteptat și atmosfera de iarna va continua in țara noastra.

- UPDATE 9:40 „Avand in vedere intensificarea vantului, viscol la sol ce reduce vizibilitatea și formarea unor dune de zapada pe carosabil, incepand cu ora 09:15, a fost instituita restricție totala de circulație pe DJ 203 A Rubla – Ghergheasa. Incepind cu ora 9:45, se restrictioneaza și DN 2C, Bz – limita…

- Vine primavara. Spiritul de inviorare recuprinde toate simțurile. O noua primavara. Deși au trecut multe altele, așteptam un alt decor, ceva inedit care sa adauge firii noastre ceva ce nu prea am mai cunoscut, ceva care sa inalțe gandurile folositoare. Unde sa se petreaca, in primul rand, aceasta innoire…