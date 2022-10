Stiri pe aceeasi tema

- Comisarii Garzii de Mediu Suceava si politistii au facut controale la mai multi operatori economici si au constatat trei infractiuni, care vizeaza legislatia de mediu. Unei firme i-a fost suspendata activitatea, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Nu mai puțin de 100 de tone de deșeuri feroase și anvelope uzate care erau la diferite societați comerciale au fost identificate cu ocazia unui amplu control derulat de comisarii Garzii de Mediu Suceava și reprezentanții Poliției Suceava, de la Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Toxice. Cu ...

- Parte a campaniei ”Caravana Consumatorilor” – acțiune menita sa alinieze abordarea in control a comisarilor Autoritații Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC), la un nivel unitar, in intreaga țara – s-au derulat ample acțiuni de control, in perioada 7-8.09.2022, in Ploiești, Campina, Paulești…

- Actiune a politistilor pe linie economica, anuntata de IPJ Constanta. La data de 7 septembrie a.c., politisti ai Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu specialisti din cadrul Directiei Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Constanta si inspectori din cadrul Inspectoratului…

- La data de 20 august a.c., politisti ai Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice impreuna cu reprezentanti ai Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si descoperirii faptelor ilicite in domeniul turismului, in localitatea 2 Mai si statiunea…

- ”Comisari ai Garzii Nationale de Mediu, impreuna cu politisti si jandarmi, au desfasurat, astazi, o actiune de control in localitatea Sintesti, jud. Ilfov, care a vizat legalitatea activitatilor de colectare a deseurilor, precum si identificarea transporturilor ilegale de deseuri, pe raza localitatii”,…

- Politistii de investigare a criminalitatii economice, din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Vaslui, au dat amenzi in valoare de aproximativ 50.000 de lei in urma unui control desfasurat la inceputul saptamanii la mai multi agenti economici din municipiile Vaslui, Barlad si Husi si din orasul…

- “In perioada 27.06-31.07.2022 inspectorii sanitari veterinari si pentru siguranta alimentelor au verificat 1.084 de unitati de vanzare cu amanuntul si alimentatie publica, fiind aplicate 233 de sanctiuni in valoare de 2.643.000 de lei. Au fost emise o ordonanta de interzicere a activitatii si patru…