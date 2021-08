Stiri pe aceeasi tema

- Garda de Mediu si Jandarmeria au facut, luni, un control la un centru de dezmembrari auto din Calarasi, unde au fost descoperite mai multe nereguli. 70 de masini care erau depozitate pe domeniul public au fost confiscate. De asemenea, operatorul economic a primit doua amenzi, potrivit news.ro.…

- FOTO| Mihail David, prezent la Adunarea generala a Asociației Comunelor din Romania. A discutat despre imbunatațirea colaborarii intre autoritațile publice locale și Garda Nationala de Mediu Mihail David, comisar general adjunct in cadrul Garzii Naționale de Mediu a discutat cu primarii comunelor membre…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Giurgiu au transmis intr-un comunicat de presa ca au oprit marți, 6 iulie, alaturi de comisari din cadrul Garzii de Mediu Giurgiu intrarea in țara a trei autocamioane incarcate cu peste 64 de tone deseuri din pilitura de fier din Bulgaria.Autoritațile…

- Depozitul de colectare a gunoaielor care a luat foc sambata pe Strada Barsanești din sectorul 6 al Capitalei avea aviz de funcționare deși se afla la doar 2 metri de un bloc de locuințe, a afirmat Octavian Berceanu potrivit news.ro. Șeful Garzii de Mediu a anunțat ca legislația trebuie imbunatațita…

- In perioada 2-4 iunie, Garda Naționala de Mediu a desfașurat acțiuni de inspecție și control pe raza județului Timiș. Controalele au fost efectuate de șapte echipe alcatuite din comisari din județele Gorj, Mehedinți și Olt, din cadrul Comisariatului Județean Timiș și Comisariatului General,…

- Este alerta in vestul tarii, unde comisarii Garzii de Mediu sunt pe urmele filierelor care importa deseuri. In urma unui amplu control, desfasurat in aceste zile, autoritatile au descoperit o noua practica – ingropatul gunoiului in perimetrul balastierelor. Este o metoda la indemana, in conditiile in…

- Ȋn perioada 18-19 mai 2021, a avut loc pe teritoriul Județului Iasi un control privind verificarea activitații de dezmembrare a autovehiculelor scoase din uz. La control au participat pe langa comisarii din cadrul Comisariatului Județean Iasi al Garzii Naționale de Mediu, comisari din cadrul Comisariatul…