Stiri pe aceeasi tema

- „In urma informatiilor aparute in mediul online referitoare la depasiri ale principalilor parametri de calitate ale aerului inregistrate de retelele alternative de senzori, echipele de permanenta ale Garzii Nationale de Mediu din cadrul comisariatelor Ilfov si Bucuresti au controlat in cursul noptilor…

- „In urma informatiilor aparute in mediul online referitoare la depasiri ale principalilor parametri de calitate ale aerului inregistrate de retelele alternative de senzori, echipele de permanenta ale Garzii Nationale de Mediu din cadrul comisariatelor Ilfov si Bucuresti au controlat in cursul noptilor…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a identificat posibila sursa de poluare a aerului, ce a dus la inregistrarea unor valori peste medie ale poluantilor, in noaptea de sambata spre duminica, si anume o topitorie ce nu functiona in perioada controlului, dar pentru care fusese aplicata anterior o sanctiune,…

- Garda Nationala de Mediu (GNM) a identificat posibila sursa de poluare a aerului, ce a dus la inregistrarea unor valori peste medie ale poluantilor, in noaptea de sambata spre duminica, si anume o topitorie ce nu functiona in perioada controlului, dar pentru care fusese aplicata anterior o sanctiune,…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a precizat vineri ca inspectorii Garzii Nationale de Mediu (GNM) se afla pe teren pentru a analiza cauzele poluarii inregistrate in Capitala, pe parcursul noptii de joi spre vineri. "In momentul de fata, comisarii Garzii Nationale de Mediu sunt…

- Noaptea trecuta, rețeaua independenta de monitorizare a calitații aerului, airly.eu, a inregistrat depașiri uriașe pentru poluarea cu particule PM 10 și PM2,5, pana la aproape 350%. Cea mai mare depașire s-a inregistrat in stația Bragadiru și in Rahova. Centrul orașului a fost poluat mai puțin. Despre…

- "Mascații" au descins, in aceasta dimineața, la vila din Rahova a lui Emi Pian, ucis pe data de 4 august, au informat Antena3 și Digi24.Polițiștii de la trupele speciale au descins in mai multe locuri din București și Ilfov in dosarul deschis dupa moartea lui Florin Mototolea, zis Emi Pian, a informat…

- ”Echipele operationale Apa Nova au intervenit de urgenta astazi, 7 august 2020, in jurul orei 12:50, dupa ce Statia de Potabilizare Rosu, dar si mai multe statii de pompare si repompare ale Apa Nova din sectorul 6 au ramas fara energie electrica din cauza unei caderi de tensiune aparuta la Statia 110…