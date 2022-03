Stiri pe aceeasi tema

- Dmitro Jivitki, seful administratiei regionale din Sumi, a anunțat ca mai multe case au fost distruse cand o bomba a lovit in apropiere de centrul orasului Sumi. Peste zece persoane au fost ucise, inclusiv copii, spune oficialul local, citat de agenția dpa și Agerpres . „In unele localitati au fost…

- Rusia ar fi incetat focul la Mariupol și la Volnovakha, doua orașe asediate in Ucraina. Cele doua orașe unde ar fi incetat focul se afla in regiunea Donbas. Mariupol este ultimul port al Ucrainei la Marea Azov, deci are o importanța strategica deosebita și pentru Rusia și pentru Ucraina. Celalalt oraș…

Trupele ruse isi continua avansul catre capitala Ucrainei, Kiev, a anuntat vineri armata ucraineana, potrivit DPA, scrie AGERPRES.

Orasul-port Mariupol din sud-estul Ucrainei este bombardat continuu, evacuarea fiind imposibila, iar la Herson, pe tarmul Marii Negre, fortele ruse au incheiat incercuirea, au anuntat miercuri autoritati ucrainene si ruse citate de Reuters si AFP.

- Trei persoane au fost ranite in regiunea Kiev din Donețk ca urmare a deschiderii focului asupra forțelor militare din Ucraina (AFU). Despre acest lucru a anunțat joi, 24 februarie, primarul din Donetsk, Alexey Kulemzin, transmite Noi.md. "Forțelor Armate ucrainene - regiunea Kiev din prima linie: trei…

- UPDATE: 23:15 - John Kirby, purtatorul de cuvant al Departamentului de Aparare, spune ca SUA considera ca mai multe trupe rusești intra in regiunea Donbas din estul Ucrainei. „Cu siguranța credem ca forțe rusești suplimentare se deplaseaza in acea regiune”.Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale…

- O impresionanta coloana de tancuri care poarta steagurile regiunilor separatiste din Donbas și pe cel al Rusiei se indreapta spre Mariupol, principalul port ucrainean de la Marea Azov. Orașul se afla sub controlul forțelor guvernamentale ale Ucrainei. Orașul-port cu aproape 500.000 de locuitori din…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marti ca are in vedere ruperea relatiilor diplomatice cu Rusia, acuzand-o ca pregateste continuarea 'agresiunii militare impotriva Ucrainei', dupa ce omologul sau rus Vladimir Putin a recunoscut luni autoproclamatele republici proruse Donetk si…