Trupa Take That revine cu un nou album în luna noiembrie

Trupa Take That revine cu un nou album în luna noiembrieTrupa britanică Take That va lansa un nou album, intitulat "This Life", la data de 24 noiembrie, şi urmează să plece în turneu anul viitor, relatează vineri contactmusic.com. Componenţii trupei Take That - Gary Barlow, Mark Owen şi… [citeste mai departe]