„Gândul bun de sărbători”, spectacol de folclor bănățean transmis online Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș continua seria spectacolelor folclorice organizate in prag de sarbatori, dedicate celor care indragesc tradițiile populare, muzica și jocurile de pe meleagurile banațene. Soliști vocali, instrumentiști și dansatori aduc in casele banațenilor spectacolul online „Gandul bun de sarbatori” vineri, 11 decembrie, de la ora 19.00, cu indragiții interpreți […] Articolul „Gandul bun de sarbatori”, spectacol de folclor banațean transmis online a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

