Tabara Cițu a punctat decisiv, vineri, 24 iulie, dupa ce primarul Sectorului 6 Ciprian Ciucu a fost ales noul președinte PNL București! Acesta a primit 498 de voturi, in timp ce Violeta Alexandru a obținut 403 voturi. Altfel spus, o noua lovitura pentru Orban. "Mi-am depus candidatura pentru presedintia PNL Bucuresti impreuna cu colegii care […]