Stiri pe aceeasi tema

- Si Universitatea din Bucuresti va aduce de anul viitor doua specializari noi la Focsani, fiind promis in acest sens de catre administratia judeteana din Vrancea si un imobil de patrimoniu recent reabilitat.

- Melissa Bozkus, fiica de 19 ani a omului de afaceri Eyup Bozkus, patronului restaurantului Dogan din Focșani, a murit sambata, la București. Tanara era studenta la Facultatea de Istorie din cadrul Universitații din București. Pagina de Facebook a mamei sale, Laura Bozkus (Laura Panaite), care a postat…

- La Consiliul Județean Vrancea, a avut loc vineri o intalnire intre președintele instituției, Catalin Toma, rectorul Universitații București, prof. univ. dr. Marian Preda (prin sistem online) și rectorul Universitații ”Alexandru Ioan Cuza” Iași, prof. univ. dr. Tudorel Toader, pe marginea specializarilor…

- 1 of 3 Trecutul „vedetei politice”, George Simion, este unul foarte controversat. Nu este prima oara cand voci puternic asumate din zona publica susțin faptul ca acesta este un agent de propaganda pus de puterile din rasarit sa duca la bun sfarșit o manipulare sfidatoare la adresa Romaniei. 7Est va…

- 1 of 3 Trecutul „vedetei politice”, George Simion, este unul foarte controversat. Nu este prima oara cand voci puternic asumate din zona publica susțin faptul ca acesta este un agent de propaganda pus de puterile din rasarit sa duca la bun sfarșit o manipulare sfidatoare la adresa Romaniei. 7Est va…

- Alianța pentru Unitatea Romanilor (AUR) a caștigat un procent de aproape 9% la alegerile parlamentare, surprinzator pentru majoritatea alegatorilor. Mai puțin pentru cei peste 500.000 de oameni care i-au votat și pentru George Simion. George Simion, 34 de ani, este liderul formației politice, inființate…

- George Simion, cunoscut ca militant pentru unirea Romaniei cu Republica Moldova, este liderul Partidului Alianta pentru Unitatea Romanilor - AUR, partid care-si asuma pe fata un discurs profund antieuropean. Desi are doar 34 de ani si din biografia sa lipsesc locuri de munca platite, Simion si partidul…

- Dupa mai bine de jumatate de an de la preluarea mandatului de rector la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi, Tudorel Toader are o echipa completa de prorectori, completata in urma unui loc ramas vacant si al unei demisii. In sedinta Senatului Universitatii „Alexandru Ioan Cuza" din Iasi (UAIC)…