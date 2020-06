Stiri pe aceeasi tema

- Imagini difuzate pe Facebook au aratat cel putin o persoana aflata la pamant si alte zeci in jur care cereau ajutor. In alte imagini se vad centre comerciale cu geamuri sparte si masini de Politie. "Douasprezece persoane au fost impuscate", a scris Politia din Minneapolis pe Twitter. "Un adult…

- Continua violențele in orașul in care a murit George Floyd. O persoana a murit si 11 au fost ranite in urma unui atac armat din Minneapolis, a anuntat duminica Politia, scrie AFP. Imagini difuzate pe Facebook au aratat cel putin o persoana aflata la pamant si alte zeci in jur care cereau ajutor, scrie…

- Doua cutremure, cu magnitudinea de 5,9 și 5,7 grade Richter, au avut loc in estul Turciei, in mai puțin de 24 de ore. O persoana a murit și alte 20 au fost ranite, transmite agenția Andolu, preluata de...

- O persoana a murit și doua au fost ranite, vineri, in urma coliziunii frontale dintre doua mașini, pe DN 3, la ieșirea din localitatea Ciocarlia, din județul Constanța.Potrivit Poliției Constanța, accidentul s-a produs pe DN 3, la ieșirea din Ciocarlia spre Cobadin, dupa coliziunea frontala…

- Un copac a cazut peste un autoturism in municipiul Tulcea. Din fericire nu au fost persoane ranite.Detasamentul de pompieri Tulcea a fost solicitat sa intervina pentru inlaturarea unui copac cazut peste un autoturism in municipiul Tulcea. S a intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma…

- Accidentul s-a petrecut pe DN2 E85, in afara localitații Slobozia Bradului. Soferul autoturismului se deplasa pe direcția Buzau-Focșani, cand, la un moment dat a pierdut controlul volanului si a parasit partea carosabila, s-a rasturnat in șanțul de pe marginea sensului opus de mers. In urma…

- Accident extrem de grav pe o șosea din Romania. Dupa ce numarul accidentelor a scazut ca urmare a restricțiilor de trafic, se pare ca situația se schimba. O persoana a murit și alte trei au fost ranite intr-un accident produs miercuri dimineața dupa ce o mașina s-a rasturnat pe DN2, in județul Vrancea.Un…

- Cinci echipaje ISU, doua echipaje SPSU, doua echipaje medicale au participat la localizarea incendiului. Sapte persoane s-au autoevacuat, o persoana cu escoriatii a fost transportata la spital, o alta a fost intoxicata usor cu fum, iar o persoana a facut un atac de panica. Echipajele de interventie…