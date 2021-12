Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, prin Biroul pentru Protecția Animalelor continua activitațile de informare a cetațenilor cu privire la legislația in vigoare, in ceea ce privește protecția animalelor. Astfel, in perioada 26-28 octombrie a.c., polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor…

- ACȚIUNI PENTRU SIGURANȚA ELEVILOR Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea in colaborare cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Vrancea desfașoara activitați in sistem integrat, pentru creșterea climatului de siguranța in unitațile de invațamant și zonele adiacente acestora și pentru prevenirea raspandirii…

- Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, cu sediul in municipiul Focșani, Cezar Bolliac nr. 12, organizeaza: CONCURS/EXAMEN Pentru incadrarea, prin recrutare din sursa externa, a unor posturi vacante de executie, personal contractual, respectiv: -referent II -IA la Compartimentul Sistematizare ,…

- Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea, cu sediul in municipiul Focșani, Cezar Bolliac nr. 12, organizeaza: CONCURS/EXAMEN Pentru incadrarea, prin recrutare din sursa externa, a unor posturi vacante de executie, personal contractual, respectiv: -referent II -IA la Compartimentul Sistematizare…

- Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea scoate la concurs 11 posturi de agenți și ofițeri de poliție prin incadrare directa. Sunt scoase la concurs, prin incadrare directa, 9 posturi de ofițeri de poliție și 2 posturi de agenți de poliție. Inscrierile se fac on-line, in perioada 23 septembrie…