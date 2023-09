Stiri pe aceeasi tema

- La inceputul acestei saptamani, casa unei familii din comuna Biliești a fost cuprinsa de un incendiu devastator. Toți cei care se aflau acasa in acea zi, au reușit sa se salveze, insa locuința a fost distrusa de flacari. In prezent, familia are nevoie de ajutor pentru achiziționarea materialelor de…

- Primaria Municipiului Adjud au organizat sambata o acțiune de ecologizare a spațiului public al orașului, desfașurata in cadrul proiectului educațional de conștientizare ”Let’s do it Romania!”, inițiat de Ministerul Educației Naționale. Acțiunea și-a propus sa sensibilizeze adjudenii vis-a-vis de responsabilitațile…

- Primarul Focșaniului, Cristi Misaila, a participat, ieri, la deschiderea anului școlar in mai multe școli și licee din municipiu. Vizita a fost și un prilej de a vedea stadiul lucrarilor de modernizare aflate in derulare la unitațile de invațamant și de a le transmite elevilor, cadrelor didactice dar…

- Președintele Consiliului Județean Vrancea, Catalin Toma, a anunțat ca lucrarile de reabilitare a complexului de cladiri din Crangul Petrești, unde va fi amenajat un centru comunitar de servicii pentru copiii cu dizabilitați, se apropie de final. Catalin Toma a mers ieri pe șantier pentru a vedea care…

- Lucrarile de reabilitare energetica și modernizare la secțiile Psihiatrie, Dermatologie, ORL și Oftalmologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pantelimon” din Focșani avanseaza in ritm susținut. La cele doua corpuri de cladire din Str. Comisia Centrala nr. 15B au loc lucrari complexe, mare…

- Cristi Valentin Misaila, primarul municipiului Focșani: I-am premiat, joi, pe elevii focșaneni care au obținut media 10 la Examenul de Evaluare Naționala, sesiunea iunie 2023. Ma bucur ca in acest an au fost obținute rezultate deosebite la Examenul de Evaluare Naționala și sper ca aceste performanțe…