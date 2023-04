GALERIE FOTO: Gimnastică școlară, Campionatul cluburilor sportive școlare – Sportivele de la CSS Focșani, între protagonistele competiției Campionatul Național de Gimnastica al Cluburilor Sportive Școlare, ediția 2023, care a avut loc in zilele de 8 și 9 aprilie, la Buzau, a constituit un bun prilej de reafirmare a valorii școlii focșanene ale carei reprezentante au avut un numar impresionat de clasari pe podiumurile de premiere sau in apropierea acestora. In concursul senioarelor, […] Articolul GALERIE FOTO: Gimnastica școlara, Campionatul cluburilor sportive școlare – Sportivele de la CSS Focșani, intre protagonistele competiției apare prima data in Monitorul de Vrancea . Citeste articolul mai departe pe monitorulvn.ro…

Sursa articol si foto: monitorulvn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La București, duminica, 26 martie, a avut loc Campionatul Național 10 k – alergare pe șosea 10 km. pentru seniori, U 23 și U 20, la care au luat parte și sportivi de la CSM Focșani 2007 pregatiți de profesorul Marius Batog. Focșanenii au concurat cu echipa de seniori și la individual. Sportivii au luat…

- Sportivele de la CSS Focșani au mai avut doua clasari pe locul 4 prin Ana Maria Banu, la junioare 2 nivel 5 și Bianca Elena Holban, la junioare 2 nivel 4 Gimnastele de la CSS Focșaniau participat, in a doua parte a saptamanii trecute, la Constanța, la Concursul Național pe categorii de varsta, etapa…

- Peste 200 de jucatori de tenis de masa au participat sambata și duminica trecute la tradiționala competiție de tenis de masa de la Focșani, „Cupa Pro Aktiv”. Au fost doua zile cu spectacol sportiv de calitate oferit de jucatorii care au avut patru niveluri de intrecere: hobby, avansați, open și elite,…

- Competitia sahista VRANSAH, din care am prezentat anterior primele doua turnee, a continuat cu al treilea si cel mai important turneu, desfasurat, ca si primele doua turnee, la Sala Sporturilor „Alin Moldoveanu“ din Focsani. Spre deosebire de primele doua turnee la care au participat numai copii si…

- Campionatul Național de judo U 21 a avut loc la Focșani, in Sala Polivalenta, sambata, 4 martie, in organizarea excelenta – aprecierea aparține reprezentanților FR Judo – a Asociației Județene de Judo. Nu doar organizarea a fost de nivel foarte bun, ci și prestația judoka de la cluburile vrancene, ai…

- In finala, Copanex – Victoria București 3-0 (1-0) Pe locul al treilea s-a clasat Campineanca Intr-o perioada in care spectacolul fotbalistic este in pauza in Vrancea, amatorilor de minifotbal din Focșani le-a fost oferita posibiltatea sa asiste in Sala Polivalenta, sambata, 14 și duminica, 15 ianuarie,…