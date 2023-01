Stiri pe aceeasi tema

- In zilele de 10 și 11 decembrie, la Buzau, s-a desfașurat competiția de șah classic „Cupa SCM Gloria Buzau”, la care au luat startul 21de jucatori de șah seniori și juniori legitimați la secții de șah ale unor cluburi din Romania – SCM Gloria Buzau, CS Palatul Copiilor Buzau, ACS Pheonix Buzau, ACS…

- Ne apropiem cu pași repezi de una dintre cele mai frumoase perioade din an, Craciunul. Daca, de Craciun, vrei sa fii bun, dar nu știi cum, atunci iți aducem in atenție cateva dintre centrele aflate in subordinea Direcției Generale de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Vrancea care ocrotesc…

- La ceas de mare sarbatoare, preșcolarii de la grupa mica a Gradiniței Homocea, elevii claselor a II-a B și a III-a B de la Școala Gimnaziala Homocea, impreuna cu cadrele didactice indrumatoare, profesoarele Șerban Mihaela, Radu Maricica și Burlacu Simona, au ales sa serbeze Ziua Naționala a Romaniei…

- Școala Gimnaziala „Mareșal Alexandru Averescu” din Adjud a organizat la Casa de Cultura „Tudor Vornicu”, cel de-al doilea lectorat din acest an școlar avand ca tema „Școala parinților”. Conform datelor furnizate de organizatori, parinții au dat curs invitației, petrecand doua ore interesante alaturi…

- Spectacolul de gala “Dulcea și tandra mea toamna” desfașurat marți, 22 noiembrie 2022, pe scena Teatrului Municipal Maior Gh Pastia Focșani, a adus in fața publicului pe unul dintre cei mai apreciați compozitori din lume! Intrat in patrimoniul UNESCO datorita uneia dintre cele mai frumoase patru creatii…

- Proiectul „Fii avocat in școala ta” (FAST), care se adreseaza elevilor din intreaga țara, continua cu o a doua ediție. Gandit de Uniunea Naționala a Barourilor din Romania, in colaborare cu barourile din fiecare județ și cu sprijinul inspectoratelor școlare, in prima parte, proiectul a fost implementat…