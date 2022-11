Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa inceperea Campionatului Mondial de Fotbal din Qatar, am avut parte de surprize de proporții. Insa de-a lungul istoriei sale, Cupa Mondiala a pus in scena și alte meciuri incredibile.

- Ziua și surpriza la Mondialul de Fotbal din Qatar. Dupa Argentina, a venit randul Germaniei sa șocheze la turneul final cu o infrangere neașteptata in fața Japoniei (1-2). Maroc și Croația n-au vrut sa ofere și goluri (0-0), dar asta și pentru ca toate reușitele au parut ca sunt date la Spania - Costa…

- Echipa nationala a Croatiei a incheiat la egalitate miercuri, scor 0-0, meciul din cadrul grupei F disputat in compania echipei Marocului, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Maroc și Croația se intalnesc intr-un meci din grupa F a Campionatului Mondial din Qatar. Meciul se joaca de la ora 12:00, va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe TVR1. Gazeta Sporturilor este, exceptand TVR-ul, singura instituție media din Romania care trimite 4 jurnaliști la turneul final din Qatar;…

- Deschiderea Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Imagini spectaculoase! S-a dat oficial startul Campionatului Mondial de fotbal din Qatar. Poate cea mai controversata ediție din istorie și, totodata, cea mai costisitoare. Qatar a investit peste 200 de miliarde de euro in aceasta competiție sportiva.…

- O halba de jumatate de litru de bere va costa echivalentul a 65 de lei la Cupa Mondiala din Qatar. Distribuitorul oficial de bere al Campionatului Mondial de Fotbal FIFA 2022 din Qatar a declarat, de asemenea, ca fiecare fan va avea voie sa consume maxim patru beri. Pentru a servi un pahar de bere…

- Google a implementat o serie de facilitati in mai multe produse ale companiei prin care utilizatorii se vor putea pune la curent cu evenimentele de la Cupa Mondiala 2022 din Qatar, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Cupa Mondiala 2022 va avea loc in Qatar, in perioada 21 noiembrie - 18 decembrie 2022, pentru prima data iarna si in Orientul Mijlociu. Meciul de debut al Campionatului Mondial de Fotbal va avea loc duminica, 20 noiembrie. Potrivit programului CM 2022, prima partida se va disputa duminica, 20 noiembrie,…