Beatrice este sora geamana a lui Eugenie Bouchard, mai mare cu 6 minute decat semifinalista de la Wimbledon 2016. Beatrice este un renumit model, avand peste 350.000 de urmaritori pe Instagram. Beatrice și Eugenie au crescut separat, de la varsta de 10 ani, de cand parinții celor doua surori s-au desparțit;Beatrice, alaturi de Charlotte și Will, ceilalți frați, a ramas cu tatal, Michael, in timp ce Eugenie a ramas in grija mamei, Julie. ...